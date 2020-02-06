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Минчане смогут оплачивать проезд в маршрутке при помощи смартфона

06.02.2020 17:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оплату проезда с помощью смартфона планируют внедрить в городских маршрутках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Приложение с расписанием маршруток заработает в Минске

Минчане смогут оплачивать проезд в маршрутке при помощи смартфона

Возможность нововведения подтвердили на предприятии «Столичный транспорт и связь». Сейчас прорабатывается безналичный вариант оплаты, который будет удобен как для пассажиров, так и для владельцев маршруток.

В ближайшее время эту тему обсудят вместе с перевозчиками и разработчиками, чтобы рассмотреть технические и юридические аспекты, соответствие законодательству. Предполагается, что за основу будет взят пилотный проект, который запустили ещё год назад в Бресте.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Оплату проезда с помощью смартфона планируют внедрить в городских маршрутках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Приложение...
 
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