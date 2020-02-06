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Лукашенко: Все нефтеперерабатывающие заводы Беларуси должны работать

06.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все нефтеперерабатывающие заводы Беларуси должны работать, причем не только на внутренний рынок, заявил Александр Лукашенко. В Минске президент провел совещание по вопросам энергетики, передает «МИР 24».

«Хотелось бы услышать механизмы компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны. Ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров. Отдельно заслушаем предложения о том, как выполняется мое поручение о поиске альтернативных поставщиков энергоресурсов и надежных каналов их поставок», – указал глава государства.

Сразу после совещания Александр Лукашенко отправился в аэропорт, откуда вылетел в Сочи. Там у белорусского лидера запланирована встреча с Владимиром Путиным. Москва и Минск ведут непростые переговоры о поставках нефти. Ранее власти Беларуси заявили о потерянных 330 миллионах долларов из-за налогового маневра России.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске президент республики провел совещание по вопросам энергетики.
 
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