Лукашенко: Все нефтеперерабатывающие заводы Беларуси должны работать

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все нефтеперерабатывающие заводы Беларуси должны работать, причем не только на внутренний рынок, заявил Александр Лукашенко. В Минске президент провел совещание по вопросам энергетики, передает «МИР 24».

«Хотелось бы услышать механизмы компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны. Ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров. Отдельно заслушаем предложения о том, как выполняется мое поручение о поиске альтернативных поставщиков энергоресурсов и надежных каналов их поставок», – указал глава государства.