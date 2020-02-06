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Лукашенко: Все нефтеперерабатывающие заводы Беларуси должны работать
06.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Все нефтеперерабатывающие заводы Беларуси должны работать, причем не только на внутренний рынок, заявил Александр Лукашенко. В Минске президент провел совещание по вопросам энергетики, передает «МИР 24».
Сразу после совещания Александр Лукашенко отправился в аэропорт, откуда вылетел в Сочи. Там у белорусского лидера запланирована встреча с Владимиром Путиным. Москва и Минск ведут непростые
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В Минске президент республики провел совещание по вопросам энергетики.
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