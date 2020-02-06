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Глава ЕБРР считает, что последствия от нефтяного кризиса для Беларуси могут быть значительными

06.02.2020 17:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Глава ЕБРР считает, что последствия от нефтяного кризиса для Беларуси могут быть значительными

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти надеется, что президенты Беларуси и России договорятся об условиях торговли энергоресурсами, в противном случае возможны негативные последствия для белорусской экономики.

"Дискуссия между Беларусью и Россией (по условиям поставки нефти и газа – ИФ) очень сложная. Потенциально экономические последствия для бюджета и платежного баланса Беларуси могут быть очень ощутимыми", - заявил Чакрабарти журналистам 6 февраля в Минске после встреч с президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром страны Сергеем Румасом.

При этом Чакрабарти отметил: "Надеюсь, что руководители двух государств придут к взаимовыгодному разрешению этого конфликта". Он напомнил, что Лукашенко проведет 7 февраля переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет interfax.by.

Между тем, по словам главы ЕБРР, Беларуси следует диверсифицировать внешнюю торговлю, в том числен энергоресурсами. "Совет, который я давал многим постсоветским странам – расширить спектр поставок, диверсифицировать контакты", - сказал Чакрабарти.

В связи с этим он подчеркнул: «Сегодня на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко я сказал, что его визит в Австрию (в ноябре 2019 года – ред.) был очень успешным».

«Все в Лондоне это заметили», - добавил он.

С точки зрения диверсификации международных контактов "я рекомендовал белорусскому президенту посетить другие европейские страны", отметил президент ЕБРР.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти надеется, что президенты Беларуси и России договорятся об условиях торговли...
 
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