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Анастасия Боброва: «Страны, где отцы принимают активное участие в воспитании, там суммарный коэффициент рождаемости лучше»

06.02.2020 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Анастасия Боброва, заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси, кандидат экономических наук, доцент:
У нас всё перекладывается на женщин. Роль мужчины, всё-таки… Зарубежные страны показали, есть доклады у них, что те страны, где отцы принимают активное участие в воспитании, даже физическом уходе – помыть, покормить, там суммарный коэффициент рождаемости лучше.

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Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
У працэсе перапісу насельництва пытанне аб тым, плануеце лі нараджаць другога, і трэцяга дзяцей, задавалі толькі жанчынам. То есць акцэнтавалі, што гэта толькі жаночая справа, і толькі, па-моему, да 49 гадоў. Так?

Анастасия Боброва: «Страны, где отцы принимают активное участие в воспитании, там суммарный коэффициент рождаемости лучше»
 

Анастасия Боброва:
Да, это активный детородный возраст. Конечно, мужчина может хотеть пять детей, но, всё-таки, женщина способна эти планы реализовать.

Игорь Марзалюк:
У тым і справа, што вельмі часта мужчына хоча ад каханай жанчыны яшчэ другога і трэцяга, но яна катэгарычна ўпіраецца. Вось што тут рабіць? Якая роль можа быць мужчыны ў гэтым працэсе?

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Анастасия Боброва:
Хотеть – это не значит принимать участие. Всё-таки, женщина в этом всём вовлечена. И она понимает, какие это расходы и своего здоровья, и  опять же, требования к женщине и к ребёнку возрастают. Каждый день возрастают. То есть женщина у нас должна и работать, и рожать, и за мужчиной ухаживать.

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Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».
 
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