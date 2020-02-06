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Полезные советы и развенчание мифов: на сайте ВОЗ появился раздел о коронавирусе
06.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала на своем сайте раздел, в котором собрана вся информация о коронавирусе 2019-nCoV, сообщает японская телерадиокомпания
В разделе содержатся
В разделе также разоблачаются мифы о коронавирусе. В виде вопросов и ответов приводятся примеры недостоверной информации и необоснованных слухов. Например, на вопрос, безопасно ли получать письма и посылки из Китая, ВОЗ отвечает, что это безопасно, поскольку коронавирус долго не живет на предметах. На вопрос, могут ли домашние животные распространять новый коронавирус, ВОЗ дает ответ: в настоящее время нет данных о том, что домашние питомцы, например, кошки и собаки, могут быть инфицированы вирусом.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала на своем сайте раздел, в котором собрана вся информация о коронавирусе 2019-nCoV, сообщает японская...
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