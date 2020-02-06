«Не могу нормально жить»: как Wargaming требует от экс-сотрудников $1,7 млн

Источник материала: KYKY

Мы уже писали , как Wargaming подала иски к своим бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в компании Blitz Team. От экс-работников требуют компенсировать до 500 тысяч долларов с каждого человека (те с исками не согласны). Закрытые досудебные беседы по делу начались в Верховном суде: dev.by выяснил , как идет процесс.

Суть конфликта: кратко

Blitz Team основали полтора года назад Кирилл Поляков и Виктор Клещенко – оба раньше работали в Wargaming. Сейчас WG считает, что Blitz Team для своей мобильной игры Battle Prime взяла движок (то есть базовое программное обеспечение для игры), который сделали на основе движка известной игры World of Tanks Blitz. Поляков и Клещенко стояли у ее истоков, будучи еще в штате Wargaming,

Иски WG, со ссылкой на расследование считая, что ее исключительные права нарушены, подала к пяти своим бывшим сотрудникам. Она хочет получить в сумме компенсацию в размере 3,57 миллиона рублей, или около 1,7 миллиона долларов, говорила команда Blitz Team. Поляков убежден, что создавали игру Battle Prime с чистого листа – и ничьих интересов она не ущемляет.

Что говорят участники суда

На запрос dev.by WG пока не ответила, зато высказались два ответчика: инженер сборки и выпуска программных продуктов в BlitzTeam Максим Молоковских, а также директор BlitzTeam Кирилл Поляков. С незначительными сокращениями цитируем по dev.by их реплики о своих впечатлениях.

Максим Молоковских: «[На досудебных беседах] с той стороны [WG] было семь юристов. <...> Сам я гражданин Казахстана. Приехал в Беларусь в 2017 году, <...> устроился на работу в Wargaming. Через год уволился и ушел работать в другую компанию. Затем получил этот странный иск. В нем написано, что Wargaming в 2018 году обнаружила, что я незаконно распространял их программный продукт и что-то нарушал. При этом в 2019 году Wargaming вела со мной переписку о трудоустройстве в их лондонский офис. <...>

По их вопросам в суде я так и не понял, что Wargaming от меня хочет. <...> Wargaming в итоге написал прямо в суде заявление, чтобы рассмотрение перенесли – дали время подготовиться. <...> Чего ждать, не знаю. Вообще жить с этим иском и нормально работать я уже не могу».

Кирилл Поляков: «Пять бесед уже прошло и все закончились одинаково – назначены повторные. <...> Не исключено, что на нас пятерых обкатают судебную технологию, а потом предъявят еще 195 исков. Или будут использовать как инструмент давления, типа уйдешь – предъявим. Хочется [подать встречный иск]. Нельзя такое оставлять безнаказанным. <...> Но пока нет таких денег. Wargaming – миллиардная кипрская компания, <...> она может к нам еще 100 исков подать, просто чтобы Суд рассматривал и мы туда ходили. Им денег не жалко. А для нашего стартапа это существенно. <...> Отбиваться от исков – наша самая серьёзная работа сегодня. <...> Таких денег, которых от нас требуют, ни у кого нет».