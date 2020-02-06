«Торопился домой». В Витебске судят таксиста, насмерть сбившего на «зебре» на Замковой женщину

Источник материала: Tut.by

Пятничным вечером 7 сентября 2019 года 42-летняя жительница Витебска Татьяна С. встретилась с подругами в кафе. В первом часу ночи женщина возвращалась домой. Шла по пешеходному переходу возле универмага на улице Замковой, почти перешла — и тут ее внезапно сбило такси . Потом машина остановилась, врезавшись в клумбу. Пешеход умерла на месте. За рулем был 29-летний водитель. Он был трезв, но управлял авто уставшим и превысил скорость . Эту трагедию в Витебске обсуждали довольно долго. Через пять месяцев после аварии, 6 февраля, в суде начался процесс по этому делу.



ДТП на улице Замковой 8 сентября 2019 года. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Как установило следствие, авария произошла в промежуток с 0.20 до 0.40 ночи 8 сентября 2019 года.

Таксист на Renault Logan ехал по улице Замковой со стороны Кировского моста со скоростью около 75 км/ч. Светофоры на перекрестке улиц Замковой, Калинина и Пушкина в это время уже не работали. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу возле универмага, он, как установило следствие, не снизил скорость — и сбил 42-летнюю Татьяну С..

Женщина получила тяжелые травмы и умерла на месте.

По данным следствия, таксист был за рулем утомленным, а Renault Logan была не совсем исправна: на левом переднем колесе стояла шина с остаточной высотой протектора менее 1,6 мм. Однако, по выводу экспертов, это не было в причинной связи с ДТП.

Водителя Александра Б. обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Водитель: «Был утомлен. Торопился домой»

Витеблянину Александру Б. — 29 лет. Он холост, живет с родителями, но имеет 3-летнего ребенка, на которого платит алименты. У мужчины — среднее образование, после срочной службы в армии служил по контракту.

Его водительский стаж — 8 лет. Однако личной машины Александр не имеет. С 2018 года работал на частном предприятии «Милатан», которое оказывает услуги перевозки пассажиров. При этом Renault Logan принадлежала не этой компании, а его знакомому — Максиму Л. Он предоставлял авто в аренду «Милатану», а ездил на ней Александр Б.

За неделю до ДТП таксист и собственник Renault Logan заключили договор, по которому иномарка перейдет в собственность Александра Б., как только он выплатит за нее всю сумму, за которую Максим Л. решил ее продать.

Также за неделю до аварии Александр устроился водителем на вторую работу — в компанию, которая занимается мебелью.

Обвиняемый рассказал, что накануне аварии хорошо спал, не испытывал никаких проблем со здоровьем. 7 сентября он не принял ни одного заказа как таксист, но целый день отработал на второй работе:

— Весь день ездил по городу по делам. А вечером ездил к знакомым. Потом «подобрал» на Титова незнакомого дедушку лет 90. Он попросил его отвезти на улицу Леонова. И я подвез — бесплатно, так как в тот день не работал таксистом. Потом постоял на вокзале, покурил. И поехал домой.

По словам обвиняемого, в тот момент он был уже уставшим:

— В голове была туманность.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

По улице Замковой мужчина ехал со скоростью около 75 км/ч, хотя не должен был превысить 60 км/ч. С его слов, он не отвлекался от управления, дорога была хорошо освещена, машин в этот поздний час почти не было, стояла тихая теплая осенняя погода.

— В связи с чем вы превысили скорость? — спросил судья Денис Алексеенко.

— Даже не знаю, что ответить… Торопился домой.

Татьяну С. водитель заметил, как он говорит, когда такси было от нее в 3−4 метрах.

— Женщина уже почти закончила переходить дорогу, находилась ближе к концу пешеходного перехода. Чтобы избежать столкновения, я дернул руль влево. Экстренное торможение применить не успел.

Александр затруднился объяснить, почему он не заметил пешехода раньше:

— Возможно, я не заметил женщину потому, что на ней была черная или темная одежда.

— Это не так. На женщине был светлый пиджак. Открытые [от одежды] ноги. Как ее можно было не заметить на освещенном участке дороги вам, водителю со стажем вождения с 2011 года? — поинтересовался судья.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Обвиняемый на этот счет не смог ничего сказать. Вспомнил, что происходило уже после аварии:

— Я врезался в клумбу. Сработали подушки безопасности. Я не был пристегнут ремнем. Дался обо что-то лбом. Ненадолго, видно, потерял сознание, так как выходил из машины не сам, а меня доставали. Потом отвезли в больницу. Вскоре я узнал, что пешеход умерла.

С родственниками Татьяны С. водитель связался через два дня после ее гибели.

— Предложил помощь. Мы договорились с сыном женщины, что я выплачу ему 10 тысяч рублей. Каждый месяц с той поры перевожу ему на карточку по 220 рублей.

Александр полностью признал вину и раскаялся:

— Был утомлен, неправильно выбрал скорость, нарушил ПДД.

Мужчина продолжает работать водителем. Но после трагедии, с его слов, боится ездить в темноте.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Сын погибшей: «Это невыносимо: идешь и думаешь о смерти матери»

В суде — двое потерпевших: сын погибшей, 22-летний Вячеслав С., и ее 70-летняя мать Людмила Я.

Вячеслав рассказал, что до трагедии жил с матерью и отцом. Несколько дней до аварии парень не видел мать, так как жил у своей девушки.

— До сих пор не могу нормально спать. Забыть о смерти мамы получается, если только на что-то отвлекаюсь. Это невыносимо: идешь по улице и думаешь об этом.

Мать помогала сыну платить за учебу, а также в других материальных вопросах.

Сын погибшей женщины заявил иск к владельцу Renault Logan Максиму Л. на 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Молодой человек подтвердил в суде, что между ним и Александром Б. действует договоренность под расписку, что водитель выплатит ему 10 тысяч рублей — частями каждый месяц.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Пенсионерка Людмила Я. рассказала, что ее дочь Татьяна работала в Бешенковичах. В тот вечер, 7 сентября, она, как всегда, вернулась после трудового дня в Витебск. Решила встретиться с подругами. В их компании Татьяна посидела в кафе, а потом пошла домой. И погибла, переходя улицу.

— О смерти дочери я узнала в 10 часов утра 8 сентября — от внука Славы. Если бы в тот момент я увидела этого водителя, наверное, убила бы его. Сейчас отошла. Но и через пять месяцев я не перестаю плакать по дочери. Мне 70 лет, у меня куча болезней. Если вдруг что случится, ухаживать за мной некому. Внук — хороший, но он мужчина. Я рассчитывала, что на старости лет меня досмотрит дочь.

В качестве компенсации морального вреда Людмила Я., как и ее внук, заявила иск к собственнику иномарки на 70 тысяч рублей.

Александр принес извинения родным погибшей:

— Я понимаю, что не верну вашу мать и дочь. Но мне с этим тоже теперь жить. Простите меня!

— Бог вас простит. Молитесь, — сказала мужчине мать погибшей.

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