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Редчайшее заболевание вызвало рост волос во рту у женщины

06.02.2020 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жительница Италии обратилась к врачу с жалобой на растущие во рту волосы.

Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на медицинский журнал Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology.

Пациентка, чье имя неизвестно, впервые обратилась ко врачу в возрасте 19 лет. Тогда она обнаружила, что у нее на деснах растут короткие волосы. 


Врачи диагностировали у нее синдром поликистозных яичников — расстройство, которое характеризуется излишним содержанием мужского гормона тестостерона в организме.

 Они предположили, что это стало предпосылкой к развитию редкого заболевания. Медики хирургическим путем удалили причиняющие боль фолликулы и прописали женщине противозачаточные таблетки.

В возрасте 25 лет пациентка вернулась в клинику. Врачи осмотрели ее и обнаружили, что количество волос на ее деснах, подбородке и в области шеи увеличилось. По неизвестным причинам она прекратила принимать контрацептивы, которые были частью ее первоначального лечения.

До сих пор было зафиксировано только пять случаев появления волос во рту у человека. Точная причина фолликулярной аномалии до сих пор неизвестна.
 
 
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Жительница Италии обратилась к врачу с жалобой на растущие во рту волосы.
 
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