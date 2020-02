Очень странная комбинация. Советский крупнокалиберный пулемет поставили на мотоцикл

Источник материала: Tut.by

В твиттере CalibreObscura, известного фотографиями редкого оружия в странах преимущественно Ближнего Востока, появился интересный снимок. На нем видно мотоцикл, на котором закреплен крупнокалиберный советский пулемет ДШК. Судя по подписи к фото, «тачанку» изготовили сепаратисты Белуджистана — следовательно, дело происходит в Иране или Пакистане.