Очень странная комбинация. Советский крупнокалиберный пулемет поставили на мотоцикл

Источник материала: Tut.by

В твиттере CalibreObscura, известного фотографиями редкого оружия в странах преимущественно Ближнего Востока, появился интересный снимок. На нем видно мотоцикл, на котором закреплен крупнокалиберный советский пулемет ДШК. Судя по подписи к фото, «тачанку» изготовили сепаратисты Белуджистана — следовательно, дело происходит в Иране или Пакистане.

Apparently Baloch separatist fighters also like the DShK + Motorbike combination pic.twitter.com/f7p13IjUBF — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) February 6, 2020

Учитывая габариты пулемета, его массу (только тело весит больше 33 кг, не считая боеприпасов) и отдачу, стрельба из такого оружия с легкого мотоцикла представляется не очень комфортной. Обычно на такой транспорт устанавливают куда более скромные по размерам вооружения — например, ручные пулеметы, безоткатные орудия или гранатометы.

Впрочем, случаи установки именно ДШК на мотоциклы ранее бывали. Так, ранее подобная конструкция была снята на видео в Сирии, где пулемет использовался как зенитный.

ДШК — советский крупнокалиберный пулемет, принятый на вооружение в начале 1939 года. Он состоит или состоял на вооружении в десятках стран, где ценился за мощность патрона 12,7×108 мм. В Беларуси оружие до сих пор имеется в войсках, а в России уже заменено на более современные образцы.