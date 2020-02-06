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Очень странная комбинация. Советский крупнокалиберный пулемет поставили на мотоцикл
Источник материала: Tut.by
В твиттере CalibreObscura, известного фотографиями редкого оружия в странах преимущественно Ближнего Востока, появился интересный снимок. На нем видно мотоцикл, на котором закреплен крупнокалиберный советский пулемет ДШК. Судя по подписи к фото, «тачанку» изготовили сепаратисты
Учитывая габариты пулемета, его массу (только тело весит больше 33 кг, не считая боеприпасов) и отдачу, стрельба из такого оружия с легкого мотоцикла представляется не очень комфортной. Обычно на такой транспорт устанавливают куда более скромные по размерам вооружения — например, ручные пулеметы, безоткатные орудия или гранатометы.
Впрочем, случаи установки именно ДШК на мотоциклы ранее бывали. Так, ранее подобная конструкция была снята на видео в Сирии, где пулемет использовался как зенитный.
ДШК — советский крупнокалиберный пулемет, принятый на вооружение в начале 1939 года. Он состоит или состоял на вооружении в десятках стран, где ценился за мощность патрона 12,7×108 мм. В Беларуси оружие до сих пор имеется в войсках, а в России уже заменено на более современные образцы.
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При внешней хлипкости такая «тачанка» может создать проблемы для противника.
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