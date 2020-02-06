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Форум молодых композиторов стран СНГ примет Молодечно: что ждёт участников?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Талантливых музыкантов из стран СНГ ждут в Молодечно. В апреле здесь пройдет форум молодых композиторов, сообщают в программе «Минщина» на СТВ.
По традиции около 30 юношей и девушек соберет под своей крышей музыкальный колледж им. Михаила Огинского. В течение 10 дней таланты будут посещать мастер-классы от своих старших и опытных коллег. Уже сейчас учащиеся колледжа серьезно готовятся к мероприятию, чтобы представить свою малую родину на высоком уровне.
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Новости Беларуси. Талантливых музыкантов из стран СНГ ждут в Молодечно. В апреле здесь пройдет форум молодых композиторов, сообщают в программе «Минщина» на СТВ. ...
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