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Форум молодых композиторов стран СНГ примет Молодечно: что ждёт участников?

06.02.2020 17:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Талантливых музыкантов из стран СНГ ждут в Молодечно. В апреле здесь пройдет форум молодых композиторов, сообщают в программе «Минщина» на СТВ.

Форум молодых композиторов стран СНГ примет Молодечно: что ждёт участников?

По традиции около 30 юношей и девушек соберет под своей крышей музыкальный колледж им. Михаила Огинского. В течение 10 дней таланты будут посещать мастер-классы от своих старших и опытных коллег. Уже сейчас учащиеся колледжа серьезно готовятся к мероприятию, чтобы представить свою малую родину на высоком уровне.

Форум молодых композиторов стран СНГ примет Молодечно: что ждёт участников?


Григорий Сорока, директор Молодечненского музыкального колледжа имени Михаила Огинского, руководитель симфонического оркестра:
Удзельнічаюць і нашы маладыя кампазітары, асабліва студэнты Беларуская акадэміі музыкі, Гродна, Бярэсце і іншыя гарады. Прыязджаюць, некаторыя проста вольныя слухачы глядзяць, вучацца. А некаторыя ўжо ўдзельнічаюць як члены гэтага форума. Ім потым уручаюцца дакументы аб тым, што яны з'яўляюцца членамі гэтага форума.

Форум молодых композиторов стран СНГ примет Молодечно: что ждёт участников?


Итоговым испытанием для юных музыкантов станет создание композиции на предложенную тему и стих. Аккомпанировать творцам будет симфонический оркестр Молодечненского колледжа.

Люди в материале: Григорий Сорока
 
 
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Новости Беларуси. Талантливых музыкантов из стран СНГ ждут в Молодечно. В апреле здесь пройдет форум молодых композиторов, сообщают в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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