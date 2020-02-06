В Волковыск едут «Воплі Відоплясова»

Источник материала: Новости Волковыска

Артисты удивляют зрителей бешеной энергетикой, драйвом, феерией звука и нестандартными музыкальными решениями.

Свою популярность группа обрела еще в период советского союза. Благодаря «Воплям Вiдоплясова», широкие массы узнали об украинской рок-музыке. Изначально лидером коллектива - Олегом Скрипкой - использовался суржик в текстах песен. С годами украинский язык стал неотъемлемой частью группы. Первые треки были наполнены молодежным сарказмом, но медленно и верно он был заменен фольклором и лирикой. Так, на свет появился первый хит Воплей «Танцi», который переведен на белорусский язык. Его всегда на выступлениях в Беларуси исполняют на родном языке.

Воплі Відоплясова - легенда украинской рок-сцены. Ведь в некоторой степени являются основателями украинского рока. Каждое выступление «ВВ» – это полноценное театральное шоу: световое и видео оснащение, интересные мотивы, заставляющие двигаться каждого зрителя на концерте.

Цена билета: 45 руб.

После концерта вас ждёт дискотека до 4-х утра

Инфолиния: 44860, + 375 (29) 8670610



