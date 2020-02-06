Войдет в учебники. Что важно знать о неудавшемся импичменте Дональда Трампа

рассказывает о самых важных фактах, которые необходимо знать об этом историческом для США событии. НВо самых важных фактах, которые необходимо знать об этом историческом для США событии.

Как проходила решающая процедура

Судьбоносный для президента США процесс вел председатель Верховного суда США Джон Робертс, а 100 сенаторов выполняли роль суда присяжных.





В финале исторического заседания Сената США 5 февраля были зачитаны поочередно два пункта обвинения, которые ранее выдвинули против Трампа по итогам расследования в Палате представителей США.





Первое обвинение — злоупотребление властью и полномочиями президента. Речь шла о том, что Трамп в личных политических интересах и с целью переизбрания оказывал давление на власти Украины. А точнее — добивался от президента Владимира Зеленского публичного заявления об открытии двух расследований: о роли сына Джо Байдена (конкурента Трампа на выборах 2020) в деятельности украинской компании Burisma и о якобы вмешательстве Украины (а не России) в американские выборы 2016 года.





Второе обвинение — о препятствовании Конгрессу в расследовании дела об импичменте. Речь шла о том, что Белый дом запретил и всячески мешал нескольким американским чиновникам давать показания в Палате представителей по делу об импичменте.





По каждому из этих обвинений Сенат голосовал отдельно: имена 100 сенаторов зачитывали по алфавиту, каждый должен был подняться и вслух озвучить свой вердикт в отношении президента — «виновен» или «не виновен».









Для того, чтобы Дональд Трамп ушел в отставку, хватило бы двух третей голосов сенаторов хотя бы по одному из пунктов обвинения — т. е. 67 голосов.





Однако большинство в Сенате имеют республиканцы — однопартийцы Трампа, — а потому вероятность обвинительного вердикта изначально была минимальной.





В итоге по первому обвинению за оправдание Трампа проголосовали 52 сенатора, а против такого решения — 48. Демократы обвинили президента единогласно, к ним также примкнул сенатор-республиканец Митт Ромни.





По второму обвинению невиновным президента признали 53 человека, виновным — 47 (в этом случае Ромни счел главу государства невиновным).





Таким образом, Дональд Трамп остается у власти и наверняка примет участие в президентской кампании 2020.

Как отреагировали Трамп и топ-политики в США

Дональд Трамп назвал вердикт Сената "победой нашей страны над лживым импичментом" и пообещал обратиться к нации 6 февраля со специальной речью по этому поводу.





Он также обнародовал в своем Twitter неоднозначное саркастическое видео, в котором обложки журнала TIME якобы возвещают о победе Трампа на американских выборах на десятилетия и даже столетия вперед — вплоть до 90 000 года. После этого появляется надпись «Трамп навсегда» (Trump 4EVA).





Спикер Палаты представителей США и один из лидеров демократов Нэнси Пелоси жестко раскритиковала Сенат за оправдание Трампа, назвав президента "угрозой американской демократии" и обвинив республиканцев в «измене» конституции страны.





По словам Пелоси, теперь Трамп «будет хвастаться тем, что оправдан». «Оправдания не может быть без суда, а суда — без свидетелей, документов и доказательств», — заявила спикер, напомнив об отказе заслушать свидетелей обвинения во время процесса в Сенате США.





Лидер сенатского большинства, республиканец Митч Макконнелл, которого американские СМИ называют верным союзником Трампа и «дирижером» его оправдания в Сенате (именно Макконнелл инициировал отказ от заслушивания свидетелей), после оглашения вердикта назвал импичмент «колоссальной политической ошибкой».





Он также заявил, что процесс сделал демократов «политическими лузерами».

Чем запомнится попытка импичмента Трампа

Пусть и неудавшийся, процесс импичмента в отношении 45-го президента США с самого начала называли историческим событием. Есть немало причин, почему процесс над Дональдом Трампом запомнится надолго.





Это был третий случай в истории США, когда процесс импичмента дошел до Сената. В 1868 году американского президента Эндрю Джонсона попытались отправить в отставку по делу о незаконном увольнении военного министра. А процесс над президентом Биллом Клинтоном состоялся в 1998−1999 годах — по обвинениям о его лжесвидетельстве и препятствии правосудию из-за связи с Моникой Левински.





Впервые однопартиец президента назвал его виновным в Сенате — это первый такой случай в истории импичментов в США. Во время голосования в Сенате 5 февраля среди тех, кто признал президента виновным, оказался сенатор-республиканец и экс-кандидат в президенты Митт Ромни. Перед голосованием он выступил с трибуны с эмоциональной речью, которая стала неожиданностью для обеих партий, а также для американских СМИ. Ромни заявил, что хочет быть чист перед своей совестью, религиозными убеждениями, присягой и потомками, а также что считает обвинения в адрес президента крайне серьезными.









«Не будь их фамилия „Байден“ — Трамп никогда бы не поступил подобным образом», — заявил Ромни, обвинив президента в давлении на власти Украины в угоду личным интересам и против своих конкурентов. В итоге Ромни вместе с демократами поддержал первое обвинение в адрес Трампа, но выступил против второго.

Впервые в центре внимания импичмента оказалось иностранное государство — и им стала Украина. До сих пор процессы импичмента в отношении президентов США (а до Трампа их было всего три) были сосредоточены в основном на вопросах внутренней политики. Теперь же важнейшей частью обвинений против Трампа стали его действия (прямые и косвенные) в отношении третьего государства — Украины и лично президента Владимира Зеленского.





Вопреки ожиданиям импичмент не ударил по рейтингу Трампа. 4 февраля агентство Gallup обнародовало исследование, согласно которому рейтинг одобрения Трампа достиг 49% - его лучшего показателя с момента инаугурации в 2017 году, уточняет агентство. Опрос был проведен в январе 2020, в разгар процесса в Сенате, и показал, что 52% американцев хотели бы оправдать Трампа, а 46% высказались в пользу его отставки.



