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В Ухане испытывают экспериментальное лекарство против коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости мира. В китайском Ухане начались клинические испытания экспериментального лекарства против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот препарат был создан американской компанией 4 года назад.
Лабораторные тесты показали, что лекарство приостанавливает развитие нового вируса. В испытаниях принимают участие свыше 760 пациентов. Состояние некоторых из них оценивается как тяжёлое.
По последним данным, жертвами эпидемии стали 563 человека, число заболевших превысило 28 тысяч. Стоит отметить, что уже на протяжении нескольких дней наблюдается значительный спад случаев заражения вирусом.
За ситуацией продолжает следить Всемирная организация здравоохранения.
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Новости мира. В китайском Ухане начались клинические испытания экспериментального лекарства против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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