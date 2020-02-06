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В Ухане испытывают экспериментальное лекарство против коронавируса

06.02.2020 19:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В китайском Ухане начались клинические испытания экспериментального лекарства против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот препарат был создан американской компанией 4 года назад.

В Ухане испытывают экспериментальное лекарство против коронавируса

Лабораторные тесты показали, что лекарство приостанавливает развитие нового вируса. В испытаниях принимают участие свыше 760 пациентов. Состояние некоторых из них оценивается как тяжёлое.

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В Ухане испытывают экспериментальное лекарство против коронавируса

По последним данным, жертвами эпидемии стали 563 человека, число заболевших  превысило 28 тысяч. Стоит отметить, что уже на протяжении нескольких дней наблюдается значительный спад случаев заражения вирусом.

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В Ухане испытывают экспериментальное лекарство против коронавируса

За ситуацией продолжает следить Всемирная организация здравоохранения. 

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Новости мира. В китайском Ухане начались клинические испытания экспериментального лекарства против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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