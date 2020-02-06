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Число жертв от схода лавин в Турции возросло до 41
Источник материала: СТВ
Новости Турции. Число погибших в результате схода двух лавин в Турции возросло до 41, среди них спасатели, военные и полицейские, ещё свыше 50 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабная поисково-спасательная операция в провинции Ван продолжается. В ней задействованы 200 человек и больше 20 единиц спецтехники.
Напомним, первая лавина накрыла снегоуборочную машину и микроавтобус с пассажирами во вторник вечером, вторая – обрушилась на группы спасателей, которые занимались поиском пропавших без вести накануне.
Чтобы снизить опасность схода очередной лавины, на месте трагедии провели взрывные работы. Не исключено, что число жертв может возрасти.
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Новости Турции. Число погибших в результате схода двух лавин в Турции возросло до 41, среди них спасатели, военные и полицейские, ещё свыше 50 пострадали, сообщили в...
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