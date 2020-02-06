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День памяти блаженной Валентины Минской. О чём просят святую?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 февраля православные верующие отмечают День памяти блаженной Валентины Минской, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Утром в Свято-Духовом кафедральном соборе состоялась литургия, а после на месте упокоения Валентины прошел праздничный молебен.
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
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Новости Беларуси. 6 февраля православные верующие отмечают День памяти блаженной Валентины Минской, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В честь этого тысячи...
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