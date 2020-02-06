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Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Сочи

06.02.2020 19:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский борт номер один вечером 6 февраля приземлился в Сочи.

Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Сочи

Там 7 февраля состоятся переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств планируют обсудить широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества.   

«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным

Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Сочи

Эту встречу наш Президент анонсировал несколько дней назад, подчеркнув, что настроен на открытый разговор с российским коллегой. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь хочет добрых и дружеских отношений с братским народом России, однако указал на ряд остающихся проблемных вопросов и, в частности, формирования цен и поставок в Беларусь российских энергоресурсов.

Президент Беларуси: Ни один житель, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от манёвров наших партнёров

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин
 
 
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Новости Беларуси. Президент прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский борт номер один вечером 6 февраля...
 
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