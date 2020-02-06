«Все понятно и прозрачно». Как начисляется зарплата по-новому бюджетникам

Источник материала: Вороновская газета





Переход на новые условия оплаты труда остается актуальной темой среди работников бюджетных организаций. Напомним, с 1 января нынешнего года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», который изменил ранее действующий механизм начисления заработной платы этой категории работников.

Задача – разъяснить каждый пункт документа



– Новая система оплаты труда бюджетников упрощает расчеты, делает их более прозрачными. При этом зарплата не снижается. Согласно пункту 12 Указа № 27 при совершенствовании системы оплаты труда не допускается снижение размеров начисленной заработной платы работников бюджетных организаций (без премии), действовавших на момент введения новых условий оплаты труда. Перед руководителями поставлена задача разъяснить работникам каждый пункт, каждое положение документа. Следует обратить внимание, что сравнение уровня заработной платы в новых условиях с тем, что работники получали ранее, производится без учета премиальных выплат за счет экономии по фонду оплаты труда, внебюджетной премии, а также материальной помощи, – отмечает начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова.

заработной платы . Сейчас зарплата состоит из оклада, стимулирующих и компенсирующих выплат (надбавок), премии за счет средств бюджета (5% от суммы оклада), премии за счет средств от приносящей доходы деятельности в соответствии с действующим в учреждении здравоохранения положением, единовременной выплаты на оздоровление, материальной помощи. Как пояснили в главном управлении здравоохранения облисполкома, основные изменения коснулись тарифной системы, которая включает базовую ставку (в настоящий момент 185 рублей) и 18-разрядную тарифную сетку (вместо 27-разрядной). Изменилась структура. Сейчас зарплата состоит из оклада, стимулирующих и компенсирующих выплат (надбавок), премии за счет средств бюджета (5% от суммы оклада), премии за счет средств от приносящей доходы деятельности в соответствии с действующим в учреждении здравоохранения положением, единовременной выплаты на оздоровление, материальной помощи.





Если работник сомневается в правильности начисления заработной платы, ему следует обратиться к руководителю организации для разрешения спорных вопросов. Кроме того, работники учреждений здравоохранения могут позвонить на «горячие линии» главного управления здравоохранения, областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Работают горячие телефонные линии



– Система оплата труда работников сферы образования, существовавшая до 1 января 2020 года, представляла собой достаточно сложный механизм, включающий в себя множество нормативно-правовых актов. C 1 января образование перешло на новую систему исчисления зарплаты, в результате чего упразднились многие виды выплат, а сама структура заработной платы стала проще. Теперь она состоит из оклада, стимулирующих и компенсирующих выплат. К стимулирующим выплатам относятся надбавки и премии. К компенсирующим выплатам относятся доплаты. Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 03.06.2019 № 71 «О некоторых вопросах оплаты труда работников в сфере образования» определены тарифные разряды, перечни стимулирующих (кроме премии) и компенсирующих выплат, их размеры (кроме надбавки за стаж работы в бюджетных организациях), а также порядок осуществления таких выплат в отношении педагогических работников и служащих, занятых в образовании. Указом Главы государства №27 определено, что не допускается снижение размеров начисленной зарплаты работников бюджетных организаций (без премии), которые действовали на момент введения новых условий оплаты труда. Эта норма в обязательном порядке применяется без исключения в отношении всех работников образования нашей области, – отмечает начальник главного управления образования облисполкома Руслан Абрамчик.

Он также рассказал, что в настоящее время специалистами управления, областной организацией Белорусского профессионального союза работников образования и науки проводится работа по изучению практики перехода на новые условия оплаты труда работников учреждений образования и неукоснительного выполнения норм Указа №27. В случае выявления нарушений незамедлительно принимаются меры по их устранению. По вопросам перехода на новые условия оплаты труда организованы горячие телефонные линии.





Некоторые бюджетники уже получили расчетники с нововведениями и убедились, что зарплата осталась на прежнем уровне.

– Дважды на собраниях коллектива нам объясняли нормы Указа №27 и Постановления Министерства образования Республики Беларусь. Говорили, что зарплата остается на том же уровне. Объясняли, как она начисляется по-новому, как будут выплачиваться премии и надбавки. Все понятно и прозрачно. Я получила расчетный лист за январь. Зарплата моя не уменьшилась. В моем понимании – это то же самое, только по-новому считалось. Со стороны коллег также не слышала каких-либо жалоб или нареканий. Мы получаем надбавки за стаж, специфику работы в сфере образования, за высокие достижения в труде, характер труда и за работу по контракту. Для нас важно, что предусмотрена единовременная выплата на оздоровление к отпуску, – рассказала воспитатель дошкольного образования яслей-сада №71 города Гродно Татьяна Свистун. – рассказала На контроле профсоюзов – Новая система оплаты труда бюджетников расширяет полномочия нанимателя касательно дополнительного стимулирования и премирования работников. Чтобы исключить субъективный подход, правильным будет обязательное участие профсоюзных комитетов организаций в распределении стимулирующих и компенсирующих выплат. Совместно с Минтруда ФПБ обратилась к исполнительной власти, чтобы закрепить норму об обязательном участии председателей профсоюзных комитетов в распределении доплат и премий, – отметили в пресс-службе областного объединения профсоюзов. С конца января в областном, районных и отраслевых объединениях профсоюзов запустили горячие линии по вопросам применения новой системы оплаты труда. Это помогает проконтролировать правильность применения нанимателями новой системы и своевременно реагировать на возникающие спорные ситуации на местах. Татьяна АРКАДЬЕВА https://grodnonews.by/