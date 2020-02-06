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Белорусские музыканты сняли в Китае клип про коронавирус

06.02.2020 21:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская группа Rostany, исполняющая электронную танцевальную музыку, выпустила клип Coronavirus.


 Видеоролик музыканты снимали в Китае, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на социальные сети коллектива.

Презентуя работу, ребята рассказали, что время съемок не получалось так, чтобы группа оказалась в эпицентре эпидемии. Когда они отправились в тур по Китаю, уже в первом городе им сказали, что все закрыто на карантин и выступления не будет. Постепенно насмотревшись на происходящее и даже попав за решетку из-за запрета на съемку, музыканты решили поделиться увиденным с общественностью и снять клип.

— Что касается самой тематики этого «пиара во время чумы», то мы оказались не сторонними наблюдателями, а непосредственными участниками этой лютой вакханалии, — написала группа в соцсетях, объясняя, почему песня получила название Coronavirus.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская группа Rostany, исполняющая электронную танцевальную музыку, выпустила клип Coronavirus.
 
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