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Белорусские музыканты сняли в Китае клип про коронавирус
Источник материала: Партизан
Белорусская группа Rostany, исполняющая электронную танцевальную музыку, выпустила клип Coronavirus.
Видеоролик музыканты снимали в Китае,
Презентуя работу, ребята рассказали, что время съемок не получалось так, чтобы группа оказалась в эпицентре эпидемии. Когда они отправились в тур по Китаю, уже в первом городе им сказали, что все закрыто на карантин и выступления не будет. Постепенно насмотревшись на происходящее и даже попав за решетку из-за запрета на съемку, музыканты решили поделиться увиденным с общественностью и снять клип.
— Что касается самой тематики этого «пиара во время чумы», то мы оказались не сторонними наблюдателями, а непосредственными участниками этой лютой вакханалии, — написала группа в соцсетях, объясняя, почему песня получила название Coronavirus.
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Белорусская группа Rostany, исполняющая электронную танцевальную музыку, выпустила клип Coronavirus.
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