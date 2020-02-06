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Впервые в Беларуси можно оплатить проезд по QR-коду. Как и где это работает?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Борисове впервые в Беларуси внедрили систему оплаты проезда в транспорте по QR-коду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый такой автобус вышел на маршрут 6 февраля. Инновацию (а приложение «Оплати» полностью белорусская разработка) тестируют также в Гомеле и Витебске. В планах компании-разработчика применить ее по всей стране. Что же изменится для пассажиров? И как технически это происходит?
В два клика. Оплата проезда в общественном транспорте теперь стала быстрее и удобнее. Сервис, который пока только тестируют в соседних странах, появился в Беларуси. Автобус с такой инновацией впервые показали журналистам.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. Здесь есть вся информация: его номер (а также – транспортного средства), дата и время покупки. И конечно же – цена. С QR-кодом – уникальным – работает и контролер. На его смартфоне отображается статус документа, который предъявляет ему пассажир во время контроля.
Кирилл Талейко, заместитель директора LWO по техническим вопросам:
Андрей Сокирко, заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк»:
Борисов стал первым, внедрившим систему. И это не случайно: город – самый большой в Минской области. К тому же здесь удобная транспортная инфраструктура. Пока оплату по QR-код принимают автобусы, курсирующие по 4-м маршрутам. В планах транспортников – значительно увеличить их число.
Геннадий Денгалёв, председатель Борисовского районного исполнительного комитета:
Такая система выгодна и для перевозчика. Ему не нужно тратить деньги на заказ бумажных билетов, покупать валидаторы в автобус. Впрочем, бизнес давно оценил преимущества приложения «Оплати». Его разработала компания LWO. Сервис универсален и позволяет совершать комплекс операций по QR-коду.
Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики Беларуси:
В будущем через приложение «Оплати» можно будет покупать и проездные. А оплата по QR-код (на это рассчитывает компания-разработчик) распространиться по всей стране. В ближайшее время систему внедрят в Гомеле и Витебске.
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Новости Беларуси. В Борисове впервые в Беларуси внедрили систему оплаты проезда в транспорте по QR-коду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый...
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