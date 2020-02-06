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Впервые в Беларуси можно оплатить проезд по QR-коду. Как и где это работает?

06.02.2020 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Борисове впервые в Беларуси внедрили систему оплаты проезда в транспорте по QR-коду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Впервые в Беларуси можно оплатить проезд по QR-коду. Как и где это работает?

Первый такой автобус вышел на маршрут 6 февраля. Инновацию (а приложение «Оплати» полностью белорусская разработка) тестируют также в Гомеле и Витебске. В планах компании-разработчика применить ее по всей стране. Что же изменится для пассажиров? И как технически это происходит?

Дмитрий Боярович – продолжит тему. 

Впервые в Беларуси можно оплатить проезд по QR-коду. Как и где это работает?

В два клика. Оплата проезда в общественном транспорте теперь стала быстрее и удобнее. Сервис, который пока только тестируют в соседних странах, появился в Беларуси. Автобус с такой инновацией впервые показали журналистам. 

Впервые в Беларуси можно оплатить проезд по QR-коду. Как и где это работает?

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Чтобы оплатить проезд в общественном транспорте, теперь не нужно покупать бумажный талончик. Да и валидаторов в автобусе нет. Все, что необходимо, – навести смартфон через приложение на QR-код для оплаты. И готово! 

Впервые в Беларуси можно оплатить проезд по QR-коду. Как и где это работает?

Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. Здесь есть вся информация: его номер (а также – транспортного средства), дата и время покупки. И конечно же – цена. С QR-кодом – уникальным – работает и контролер. На его смартфоне отображается статус документа, который предъявляет ему пассажир во время контроля.

Впервые в Беларуси можно оплатить проезд по QR-коду. Как и где это работает?

Кирилл Талейко, заместитель директора LWO по техническим вопросам:
Мне нужно по просьбе кондуктора отсканировать этот QR на бейдже. И мы видим, что наш билет проверен, и что он действует. Действует билет от момента покупки до момента достижения конечной остановки автобуса

Впервые в Беларуси можно оплатить проезд по QR-коду. Как и где это работает?

Андрей Сокирко, заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк»:
Транзакции безопасны, поскольку само приложение построено на белорусском варианте криптозащиты. Каждая транзакция шифруется. Она безопасна с точки зрения сохранения денег и сохранения активов, которые вы приобретаете, будь то сертификаты, будь то билеты на проезд. 

Впервые в Беларуси можно оплатить проезд по QR-коду. Как и где это работает?

Борисов стал первым, внедрившим систему. И это не случайно: город – самый большой в Минской области. К тому же здесь удобная транспортная инфраструктура. Пока оплату по QR-код принимают автобусы, курсирующие по 4-м маршрутам. В планах транспортников – значительно увеличить их число. 

Впервые в Беларуси можно оплатить проезд по QR-коду. Как и где это работает?

Геннадий Денгалёв, председатель Борисовского районного исполнительного комитета:
Мы протестируем эту систему. Посмотрим, какие минусы есть. С разработчиками доработаем это. А дальше – все автобусы, которые обслуживают город Борисов и пригородные маршруты – все должны работать с такой формой оплаты. 

Впервые в Беларуси можно оплатить проезд по QR-коду. Как и где это работает?

Такая система выгодна и для перевозчика. Ему не нужно тратить деньги на заказ бумажных билетов, покупать валидаторы в автобус. Впрочем, бизнес давно оценил преимущества приложения «Оплати». Его разработала компания LWO. Сервис универсален и позволяет совершать комплекс операций по QR-коду. 

Впервые в Беларуси можно оплатить проезд по QR-коду. Как и где это работает?

Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики Беларуси:
Данная система (для бизнеса, например) снижает стоимость эквайринга на 1%. Если это 1% (а в прошлом году в стране было порядка 15 миллиардов долларов оплачено по платежным картам) – 1% сэкономили – это 150 миллионов долларов в год для страны.

Впервые в Беларуси можно оплатить проезд по QR-коду. Как и где это работает?

В будущем через приложение «Оплати» можно будет покупать и проездные. А оплата по QR-код (на это рассчитывает компания-разработчик) распространиться по всей стране. В ближайшее время систему внедрят в Гомеле и Витебске. 

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Андрей Сокирко, Геннадий Денгалев, Олег Кондратенко
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Борисове впервые в Беларуси внедрили систему оплаты проезда в транспорте по QR-коду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Первый...
 
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