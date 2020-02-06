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Александр Лукашенко подписал указ о топливных картах. Для чего они нужны?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал указ о топливных картах. Он определяет порядок их выпуска и использования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал указ о топливных картах. Он определяет порядок их выпуска и использования, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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