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Сельская жизнь Западной Беларуси на снимках Саввы Сивко. В Минске показали издание работ фотографа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День авторов на Минской международной книжной выставке. Большинство мероприятий приурочено к 90-летию Владимира Короткевича. До сих пор он в тренде у книголюбов.
Выставка проходит сразу на нескольких площадках. Так, уникальное издание работ фотографа из местечка Любча представили в Национальном историческом музее. Свадьбы и похороны, школьные классы, новорождённые, церковные праздники и, конечно, портреты на документы. Одним словом, три десятилетия сельской жизни Западной Беларуси в сотнях колоритных кадров.
500 зеркальных негативов неизвестного автора попали к музейщикам из рук частного коллекционера. Местность помогла определить церковь на одном из снимков.
В итоге подборку удалось увеличить более чем вдвое с помощью местных жителей и частных собраний. Фотографом-инкогнито оказался Савва Сивко. В 30-50-е годы прошлого века благодаря своему ремеслу, он был известнейшим человеком во всей округе.
Имя фотографа-самородка удалось установить благодаря местному жителю Ивану Комару. Он узнал себя и свой класс на одном из снимков. Именно Савва Сивко в своё время вдохновил юношу на изучение фотографии. Сейчас Ивану Игнатьевичу 100 лет, а исторический музей представляет 100 фотографий из его архива к юбилею мастера. Познакомиться с эспозицией можно до конца месяца.
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Новости Беларуси. День авторов на Минской международной книжной выставке. Большинство мероприятий приурочено к 90-летию Владимира Короткевича. До сих пор он в...
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