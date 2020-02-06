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Известно, сколько денег получат белорусские спортсмены за победу на Олимпиаде – 2020

06.02.2020 22:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Установлены размеры денежных призов спортсменам, которые завоюют медали на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Известно, сколько денег получат белорусские спортсмены за победу на Олимпиаде – 2020

Также вознаграждения получат тренеры и специалисты, которые участвовали в спортивной подготовке олимпийцев. Соответствующее распоряжение подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. 

Известно, сколько денег получат белорусские спортсмены за победу на Олимпиаде – 2020

За золотые награды Олимпиады атлеты получат 12 тысяч базовых величин. На сегодня это 324 тысячи рублей. Тем, кто удостоится серебра, причитается приз в размере в 6 тысяч базовых величин или же 162 тысячи рублей. Бронза оценена в 108 тысяч рублей. Не будут забыты и тренеры. И могут рассчитывать на вознаграждение.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Установлены размеры денежных призов спортсменам, которые завоюют медали на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх,  сообщили в...
 
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