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В Гродно выросли цены на жилье, а в Лиде цены на квартиры растут ещё быстрее
Источник материала: Lida.Info
В начале года интерес к покупке квартир у жителей Гродно сильно просел, и, хотя в дальнейшем число сделок росло от квартала к кварталу, превысить уровень 2018 года не удалось.
Как сообщает
Самыми популярными у покупателей Гродно были 2-комнатные квартиры – с ними заключили 45% всех сделок. Около трети проданных квартир были 1-комнатными. На долю 3-комнатных квартир пришлось 23%. Структура спроса в Лиде была аналогичной.
В течении 2019 года процент квартир в готовых новостройках в общем числе проданных квартир в Гродно был нехарактерно низким – в отдельные месяцы даже меньше 5%. Однако к концу года интерес покупателей снова возрос – с ними заключили порядка 35% сделок.
Цены на квартиры выросли повсеместно
Купить квартиру в Гродно в конце 2019 года было можно за 654 $/м2, что на 6% выше, чем в декабре 2018-го. В Лиде рост цен за тот же период был еще более заметным – +9%. Это абсолютный максимум среди крупных городов Беларуси.
Средний ценовой диапазон 1-комнатных квартир в Гродно составил 22-29 тысяч долларов, 2-комнатных – 26-39 тысяч. 3-комнатные квартиры покупали, как правило, за 35-48 тысяч. В Лиде подобные квартиры стоили на 6-8 тысяч дешевле.
Самая дорогая квартира, проданная в Гродно в последние месяцы 2019 года, была 3-комнатной площадью 157 м2. Она обошлась покупателю в 88 тысяч долларо
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В начале года интерес к покупке квартир у жителей Гродно сильно просел, и, хотя в дальнейшем число сделок росло от квартала к кварталу, превысить уровень 2018 года не...
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