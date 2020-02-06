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Белорусские хоккеисты проиграли Словакии

06.02.2020 22:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею начала Kaufland Cup в Словакии с поражения от хозяев турнира — 3:4 (1:2, 2:1, 0:2).


Фото: Reuters

Наша команда пропустила уже на первой минуте, когда Сукел пробил Кульбакова. Впрочем, еще в первом периоде Александр Павлович сравнял счет в матче — 1:1.

На 33-й минуте Кристоф реализовал большинство, на что белорусы ответили двумя быстрыми шайбами. Сначала Боголейша мощно бросил от синей линии, а через 33 секунды с передачи Демкова забросил Мартынов.

Увы, удержать победу нашей команде не удалось. В середине третьего периода Гашчак сделал счет 3:3, а победу словакам принес огромный центрфорвард Марцинко, затолкавший шайбу с пятака, — 4:3.

Беларусь: Кульбаков (59:06); Знахаренко — Боголейша, Д. Буйницкий — Кодола (К) — Стефанович; Щечин — Антонов, И. Мартынов — Ковыршин — Демков; Готовец — Тарлецкий, Павлович — Китаров — Когалев; Ногачев — Еременко, С. Малявко — Дрозд — А. Малявко.

Словакия: Кошариштян; Граняк (К) — Черешняк, Мих. Хован — Кристоф — Гашчак; Гернат — Мар. Хован, Шукель — Марцинко — Зузин; Росандич — Штайнох, Поспишил — Коларж — Рапач; Кох — Дялога, Лампер — Жиго — Паулович.

В пятницу белорусы сыграют с составленной из ближайшего резерва олимпийской сборной России.

 
 
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Сборная Беларуси по хоккею начала Kaufland Cup в Словакии с поражения от хозяев турнира - 3:4 (1:2, 2:1, 0:2).
 
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