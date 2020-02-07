﻿ Момент истины - Лукашенко и Путин сегодня в Сочи вновь попытаются договориться по проблемным вопросам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Момент истины - Лукашенко и Путин сегодня в Сочи вновь попытаются договориться по проблемным вопросам

07.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в сочинской Красной Поляне проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Глава белорусского государства прибыл в Сочи накануне.

В пресс-службе белорусского лидера рассказали, что главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества. Пресс-служба Кремля в свою очередь сообщает, что президенты обсудят актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Стоит отметить, что президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин встречаются достаточно часто как в двустороннем формате, так и на интеграционных площадках, а при необходимости созваниваются для обсуждения текущих вопросов. В последнее же время медийный интерес к переговорам глав государств особенно вырос в связи с возникшими проблемами в сотрудничестве.

На протяжении прошлого года правительства Беларуси и России разрабатывали интеграционный пакет - три десятка дорожных карт по различным направлениям, однако по факту на начало 2020 года остались неурегулированными важные для Беларуси практические вопросы, в том числе лежащие вне плоскости интеграции. Основной клубок споров связан с формированием цен и поставками российского углеводородного сырья. Здесь также присутствует фактор налогового маневра в нефтяной отрасли России, из-за которого только в 2019 году Беларусь потерялаоколо $330 млн, в том числе потери бюджета составили $130 млн, нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн.

Кроме того, пока не окончательно урегулирован вопрос о компенсации российской стороной за поставленную в апреле по трубопроводу "Дружба" грязную нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.

"Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет"

Как сообщалось, накануне визита в Россию Александр Лукашенко собралсовещание на тему обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. "Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией, - сказал Александр Лукашенко. - Это не только узкие вопросы. Они у всех на слуху - типа поставок нефти, газа, продуктовые войны, которые, к сожалению, стали привычными в последнее время".

Александр Лукашенко констатировал, что разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером - Россией - происходят регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства. "Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти - по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. - одна четверть", - сказал глава государства.

Беларусь в январе работала над поставками нефти с российской группой компаний "Сафмар" по цене без премии, в то время как другие российские поставщики требовали к цене на нефть заплатить еще и дополнительную премию. "И на тонне это 15-16$. А умножьте на 24 млн т. Это приличные деньги", - рассказал Александр Лукашенко в одном из недавних выступлений.

Есть претензии у белорусской стороны и в вопросе поставок российского газа. Президент уже неоднократно за последнее время напоминал, что ранее при продаже "Белтрансзага" была договоренность и обещание в течение последующих нескольких лет выравнять для Беларуси ценовые условия с Россией. При этом глава государства подчеркивал, что принципиален здесь вопрос не цены, а равных конкурентных условий.

На предыдущих многочасовых переговорах с Владимиром Путиным 7 декабря в Сочи Александр Лукашенко сказал: "Равные условия - больше ничего не надо. Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать и нефть покупать не по $63 за баррель".

Кстати, цена российского газа для Беларуси в 2019 году составляла $127 за 1 тыс. куб.м, и о новом контракте и цене стороны должны были договориться еще летом прошлого года. Но это удалось сделать только в канун Нового года, и то по цене только на январь-февраль с сохранением прошлогоднего уровня, хотя белорусская сторона рассчитывала на поэтапное снижение.

"Альтернативные поставки - не блеф"

Ситуация с поставками энергоресурсов вынудила Беларусь искать альтернативные источники. Прямое поручение правительству на этот счет дал Александр Лукашенко. Рассматриваются самые различные варианты поставок, включая трубопроводный и железнодорожный транспорт. Тема уже публично обсуждалась с высокими должностными лицами сопредельных стран-транзитеров - премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом во время их недавних визитов в Беларусь.

Ведутся активные переговоры и с потенциальными поставщиками. Например, с Казахстаном. Президент Беларуси подчеркивал, что работа с альтернативными российским поставками нефти - это не блеф, и рассказывал о возможных маршрутах. Один из них - через порты на Балтике, и таким образом уже закуплена партия норвежской нефти. Еще один балтийский маршрут - из Гданьска по одной из ниток нефтепровода "Дружба", который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме. "Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб", - отмечал глава государства в конце января.

Третье направление, и оно уже ранее было опробовано, - поставки через Украину с Черного моря.

"И четвертое - это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны, от монополии, будем получать нефть", - заявлял Президент.

Ранее также сообщалось о готовности ряда крупных игроков на нефтяном рынке поставлять соответствующее сырье в Беларусь. В их числе партнеры на Ближнем Востоке и даже США. "Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам", - сказал 1 февраля после встречи в Минске с Александром Лукашенко государственный секретарь США Майкл Помпео.

В целом Президент ставит задачу стремиться к тому, чтобы 30-40% требуемых объемов нефти закупать в России и примерно по трети завозить с Балтики и через Украину.

"Наступил момент истины"

О предстоящих очередных переговорах с руководством России стало известно 4 февраля. Президент Беларуси рассказал об этом журналистам во время посещения предприятия в Добруше. "Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией. - Прим. БЕЛТА). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом России, но указал на ряд остающихся проблемных вопросов в межгосударственном сотрудничестве. Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание на большой дисбаланс в белорусско-российском товарообороте: "У нас сегодня отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией $9 млрд. То есть они у нас продают на $9 млрд больше, чем покупают. Так кто кого кормит? Специалисты это понимают".

В целом глава государства еще раз призвал к конструктивному сотрудничеству. "Надо налаживать отношения. Нам надо передать новому поколению то, что мы сделали (в прошлые годы по развитию двусторонних отношений с Россией. - Прим. БЕЛТА), притом в достойном виде", - резюмировал он.

БелТА.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в сочинской Красной Поляне проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске вынесли приговор по делу о контрабанде калийных удобрений на 7 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика