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Команда из Китая может сыграть в Минске в случае выхода в плей-офф

07.02.2020 09:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» прокомментировал информацию о том, что в случае выхода в плей-офф может провести домашние матчи в Минске, передает championat.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«В случае попадания нашего клуба в плей-офф Минск будет рассматриваться как один из вариантов для проведения домашних матчей „Куньлуня“. Окончательное решение будет принято позже», — сказали в пресс-службе «Куньлуня».

Напомним, по последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 28 тыс. человек.

Сейчас «Куньлунь» занимает восьмое место на Востоке.

 
Теги: Минск
 
 
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Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» прокомментировал информацию о том, что в случае выхода в плей-офф может провести домашние матчи в Минске.
 
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