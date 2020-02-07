Команда из Китая может сыграть в Минске в случае выхода в плей-офф

Источник материала: Tut.by

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» прокомментировал информацию о том, что в случае выхода в плей-офф может провести домашние матчи в Минске, передает championat.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«В случае попадания нашего клуба в плей-офф Минск будет рассматриваться как один из вариантов для проведения домашних матчей „Куньлуня“. Окончательное решение будет принято позже», — сказали в пресс-службе «Куньлуня».

Напомним, по последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 28 тыс. человек.

Сейчас «Куньлунь» занимает восьмое место на Востоке.