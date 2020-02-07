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Белорусские бюджетники в ожидании зарплат, рассчитанных по-новому

07.02.2020 09:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые расчетники будут уже в феврале.

С января 2020 года оплата труда бюджетникам рассчитывается по совершенно другим канонам. Новые расчетники медики получат уже в феврале, передает Федерация профсоюзов.

«Пока никаких нареканий на расчеты не поступало», — заявил министр здравоохранения Владимир Караник перед VII съездом отраслевого профсоюза медиков.

В 2019 году соотношение уровня средней зарплаты в здравоохранении и аналогичного показателя по стране составило 80,3%, а в декабре 2019-го — 84,7%. Также, по данным отраслевого профсоюза, в прошлом году средняя зарплата врачей составила 1 422,1 рубля, а среднего медперсонала — 876,2 рубля.

 
«Столько медики зарабатывают с учетом дополнительной нагрузки: на сегодня коэффициент совместительства составляет 1,36 — у врачей и 1,23 — у среднего медперсонала. И тем не менее существующий уровень доходов стал поводом для позитивных оценок в отрасли», — отмечают в Федерации профсоюзов.

К слову, скоро медиков ожидает очередное повышение зарплат. Владимир Караник напомнил о поручении Президента – в 2020 году повысить доходы в здравоохранении на 20%.
 
 
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