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Тюк накатом. В Бресте произошло курьезное ДТП на ровном месте
07.02.2020 09:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Превышение скорости — это не обязательный ингредиент для ДТП. Не раз мы убеждались, что к самым глупым авариям приводит банальная невнимательность водителя за рулем авто.
Видеоролик с ДТП
видео -
А дальше? Разборки, поиск правых и виноватых, что уже не так интересно.
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Превышение скорости — это не обязательный ингредиент для ДТП. Не раз мы убеждались, что к самым глупым авариям приводит банальная невнимательность водителя за...
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