Тюк накатом. В Бресте произошло курьезное ДТП на ровном месте

Источник материала: Виртуальный Брест

Превышение скорости — это не обязательный ингредиент для ДТП. Не раз мы убеждались, что к самым глупым авариям приводит банальная невнимательность водителя за рулем авто.





Видеоролик с ДТП опубликовал на форуме Onliner пользователь под ником WikiLink_Brest. Дело было сегодня на бульваре Космонавтов в областном центре. На видео запечатлено, как два автомобиля медленно-медленно подкатываются к лежачему полицейскому и пешеходному переходу за ним. За пару метров от искусственной неровности Renault Logan с треугольным знаком на крыше тормозит. Расслабленный столь убаюкивающей погоней водитель Kia Rio не успевает вдавить педаль тормоза в пол и тюкает впереди стоящего в задний бампер.

видео - wikilink.by

А дальше? Разборки, поиск правых и виноватых, что уже не так интересно.