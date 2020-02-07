Снова плюс – погода в Горках на выходные

Источник материала: Горецкий вестник

Вам показалось, что зима вернулась? В воскресенье нас снова ждет плюсовая температура.





Завтра, 8 февраля, днем будет ветрено, пасмурно и до -4°С.

В воскресенье, 9 февраля, ночью еще будет минус, а вот днем потеплеет до +2°С. Возможен дождь.