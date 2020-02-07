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Снова плюс – погода в Горках на выходные
07.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вам показалось, что зима вернулась? В воскресенье нас снова ждет плюсовая температура.
Завтра, 8 февраля, днем будет ветрено, пасмурно и до -4°С.
В воскресенье, 9 февраля, ночью еще будет минус, а вот днем потеплеет до +2°С. Возможен дождь.
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Вам показалось, что зима вернулась? В воскресенье нас снова ждет плюсовая температура. Завтра, 8 февраля, днем будет ветрено, пасмурно и до -4°С. В воскресенье, 9...
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