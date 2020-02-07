Белоруска спрятала от таможенников в топливном баке более 40 кг мяса

Контрабанду обнаружили брестские таможенники в пункте пропуска «Брест».
49-летняя гражданка возвращалась в Беларусь из Польши на своем авто AUDI. Для пересечения границы она выбрала «зеленый» коридор.
По предварительной оценке общая стоимость сокрытых товаров составила 1300 белорусских рублей, сообщили в Таможенных органах Республики Беларусь.
В действиях женщины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. Транспортное средство изъято до решения суда.