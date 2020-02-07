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Белоруска спрятала от таможенников в топливном баке более 40 кг мяса

07.02.2020 09:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруска спрятала от таможенников в топливном баке более 40 кг мяса
Таможенные органы Республики Беларусь

Контрабанду обнаружили брестские таможенники в пункте пропуска «Брест».

49-летняя гражданка возвращалась в Беларусь из Польши на своем авто AUDI. Для пересечения границы она выбрала «зеленый» коридор. 

По предварительной оценке общая стоимость сокрытых товаров составила 1300 белорусских рублей, сообщили в Таможенных органах Республики Беларусь.

В действиях женщины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. Транспортное средство изъято до решения суда. 

Белоруска спрятала от таможенников в топливном баке более 40 кг мяса
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Теги: Брест
 
 
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В общей сложности в баке жительница Барановичей пыталась перевезти 44 кг готовой мясной продукции и 17 упаковок со сменными кассетами для бритья.
 
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