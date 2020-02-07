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Китайский "Куньлунь" может выбрать Минск домашней площадкой в плей-офф КХЛ

07.02.2020 09:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минск будет рассматриваться как один из вариантов проведения матчей с участием китайского "Куньлуня", если команда выйдет в плей-офф КХЛ, сообщает "Чемпионат".

"В случае попадания нашего клуба в плей-офф Минск будет рассматриваться как один из вариантов для проведения домашних матчей "Куньлуня", - заявили в пресс-службе клуба из Пекина.

Там добавили, что окончательное решение будет принято позже.

"Куньлунь" в таблице Восточной конференции занимает восьмое место, набрав 57 баллов в 57 матчах. Ближайший преследователь "Адмирал", у которого 54 очка в 54 встречах.

Из-за вспышки коронавируса китайские власти отменили крупные спортивные мероприятия, среди которых Гран-при "Формулы-1", этап Кубка мира по горнолыжному спорту, зимний чемпионат мира по легкой атлетике и другие.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск будет рассматриваться как один из вариантов проведения матчей с участием китайского "Куньлуня", если команда выйдет в плей-офф КХЛ, сообщает "Чемпионат".
 
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