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Новая позиция белорусской контрабанды: сверчки
Источник материала: Партизан
Автомобиль с 24 коробками замороженных сверчков задержали на дороге Сураж-Костюковичи в Брянской области на прошлых выходных. Автомобилем управлял гражданин Беларуси.
Груз отправили на досмотр специалистами Россельхознадзора. Инспекторы обнаружили, что товар следовал без сопроводительных документов, на упаковках отсутствовали маркировочные этикетки с указанием производителя, условий транспортировки и срока годности, пишет
480 кг сверчков уничтожили, виновное лицо привлекли к административной ответственности,
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Автомобиль с 24 коробками замороженных сверчков задержали на дороге Сураж-Костюковичи в Брянской области на прошлых выходных. Автомобилем управлял гражданин...
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