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Новая позиция белорусской контрабанды: сверчки

07.02.2020 08:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автомобиль с 24 коробками замороженных сверчков задержали на дороге Сураж-Костюковичи в Брянской области на прошлых выходных. Автомобилем управлял гражданин Беларуси.

Груз отправили на досмотр специалистами Россельхознадзора. Инспекторы обнаружили, что товар следовал без сопроводительных документов, на упаковках отсутствовали маркировочные этикетки с указанием производителя, условий транспортировки и срока годности, пишет reform.by.



480 кг сверчков уничтожили, виновное лицо привлекли к административной ответственности, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
 
 
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Автомобиль с 24 коробками замороженных сверчков задержали на дороге Сураж-Костюковичи в Брянской области на прошлых выходных. Автомобилем управлял гражданин...
 
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