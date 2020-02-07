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В Берёзовском районе автомобиль повис на дереве

07.02.2020 08:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 166 километре "старой дороги" Р2 Ивацевичи-Берёза вылетел в кювет и перевернулся автомобиль Шкода Фабия. Место происшествия недалеко от Берёзы - после поворота на Смолярку, если ехать в сторону Ивацевичей.



Шкода перевернулась на крышу в кювете и задней частью повисла на дереве, сообщил и прислал фото очевидец, читатель “Першага Рэгіёна”.

Как рассказал очевидец, на автомобиле Шкода Фабия ехала девушка. По ее словам, машину занесло на скользкой дороге и выбросило во встречный кювет. Дорога в этом месте очень сильно обледенела. Гололед отмечается на дорогах как Берёзы, так и соседних Ивацевичей.

К счастью, девушка “родилась в рубашке” – по словам очевидцев, она выбралась сама и не получила травм. Вероятно, спасли ремни безопасности.
 
 
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На 166 километре "старой дороги" Р2 Ивацевичи-Берёза вылетел в кювет и перевернулся автомобиль Шкода Фабия. Место происшествия недалеко от Берёзы - после поворота на...
 
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