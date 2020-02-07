ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Чикаго дебютировал обновленный семиместный кроссовер Volkswagen Atlas

07.02.2020 10:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Одной из главных премьер только что открывшегося автосалона в Чикаго стал обновленный вариант большого «паркетника» Volkswagen Atlas, который в Беларуси продается под именем Teramont.


Внешность заокеанской машины преобразилась в стиле представленного прошлой осенью укороченного варианта Atlas Cross Sport. Решетка радиатора у кроссовера теперь с тремя хромированными планками, изменился рисунок задних фонарей, переоформлены фары и бамперы — новое «оперение» в итоге даже немного увеличило длину «паркетника» (+7,62 см). Также в гамме будет версия R-Line, у которой более агрессивные бамперы, спортивный декор и оригинальные колесные диски диаметром 20 и 21 дюйм.


В салоне преобразившегося Atlas — новый руль и комплекс Composition Media с 8-дюймовым дисплеем. Также доступна контрастная прострочка сидений и обшивки дверей, среди прочих опций — трехзонный климат-контроль, аудиосистема Fender, атмосферная подсветка, беспроводная зарядка для смартфона и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go.


Набор силовых агрегатов у заокеанского Atlas остался прежним — это двухлитровая турбо-«четверка» TSI (235 л.с.) и атмосферный V6 объемом 3,6 л (276 л.с.). Оба мотора идут в паре с 8-ступенчатым «автоматом», привод — передний или полный.


У американских дилеров обновленный Atlas появится весной. А нам все это интересно потому, что впоследствии практически такая же модернизация затронет и Teramont для нашего рынка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одной из главных премьер только что открывшегося автосалона в Чикаго стал обновленный вариант большого «паркетника» Volkswagen Atlas, который на нашем рынке продается...
 
Новости дня
Новости разные
 
Серьезная авария на Ванеева: VW не пропустил Lada, снес знак и вылетел на встречку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика