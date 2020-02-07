В Чикаго дебютировал обновленный семиместный кроссовер Volkswagen Atlas

Источник материала: Tut.by

Одной из главных премьер только что открывшегося автосалона в Чикаго стал обновленный вариант большого «паркетника» Volkswagen Atlas, который в Беларуси продается под именем Teramont.





Внешность заокеанской машины преобразилась в стиле представленного прошлой осенью укороченного варианта Atlas Cross Sport . Решетка радиатора у кроссовера теперь с тремя хромированными планками, изменился рисунок задних фонарей, переоформлены фары и бамперы — новое «оперение» в итоге даже немного увеличило длину «паркетника» (+7,62 см). Также в гамме будет версия R-Line, у которой более агрессивные бамперы, спортивный декор и оригинальные колесные диски диаметром 20 и 21 дюйм.





В салоне преобразившегося Atlas — новый руль и комплекс Composition Media с 8-дюймовым дисплеем. Также доступна контрастная прострочка сидений и обшивки дверей, среди прочих опций — трехзонный климат-контроль, аудиосистема Fender, атмосферная подсветка, беспроводная зарядка для смартфона и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go.





Набор силовых агрегатов у заокеанского Atlas остался прежним — это двухлитровая турбо-«четверка» TSI (235 л.с.) и атмосферный V6 объемом 3,6 л (276 л.с.). Оба мотора идут в паре с 8-ступенчатым «автоматом», привод — передний или полный.





У американских дилеров обновленный Atlas появится весной. А нам все это интересно потому, что впоследствии практически такая же модернизация затронет и Teramont для нашего рынка.