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Серьезная авария на Ванеева: VW не пропустил Lada, снес знак и вылетел на встречку
Источник материала: Tut.by
Два человека пострадали в аварии, которая произошла утром 7 февраля в Минске,
По предварительной информации, 24-летняя женщина-водитель Volkswagen ехала по улице Райниса со стороны улицы Народной в направлении улицы Ванеева, не выполнила требование дорожного знака «Уступи дорогу» и столкнулась с Lada. От удара VW отбросило на дорожный знак, после чего автомобиль оказался на полосе встречного движения.
В результате ДТП водитель и 54-летняя пассажирка VW получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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В результате ДТП водитель и 54-леняя пассажирка VW получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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