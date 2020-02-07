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Серьезная авария на Ванеева: VW не пропустил Lada, снес знак и вылетел на встречку

07.02.2020 09:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека пострадали в аварии, которая произошла утром 7 февраля в Минске, сообщили в столичной ГАИ.


По предварительной информации, 24-летняя женщина-водитель Volkswagen ехала по улице Райниса со стороны улицы Народной в направлении улицы Ванеева, не выполнила требование дорожного знака «Уступи дорогу» и столкнулась с Lada. От удара VW отбросило на дорожный знак, после чего автомобиль оказался на полосе встречного движения.


В результате ДТП водитель и 54-летняя пассажирка VW получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП водитель и 54-леняя пассажирка VW получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
 
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