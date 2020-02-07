Еще у 41 пассажира круизного лайнера в Японии обнаружен коронавирус

Источник материала: Вороновская газета





По информации Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, еще у 41 пассажира круизного судна Diamond Princess обнаружена пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, сообщает ТАСС.

Среди зараженных граждане Японии, США, Австралии и Канады. Все вновь зараженные — пассажиры судна, среди них нет членов команды. Это люди в возрасте от 20 до 80 лет. В ближайшее время их должны эвакуировать с лайнера и доставить в медучреждения, расположенные в пяти префектурах центральной части Японии, включая Токио.

Общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 61 человека.

Всего, по данным Минздрава, на судне находятся около 3,7 тыс. человек. Это граждане более чем 50 стран. Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Йокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин.

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