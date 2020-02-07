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Впервые за 17 лет в полуфинале кубка Испании нет топ-команд

07.02.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Атлетико», «Барселона» и «Реал» не смогли пройти в полуфинал Кубка Испании, передает tribuna.


Фото: Reuters

Впервые с сезона-2002/2003 ни одна из этих команд не сыграет в ½ финала турнира.

«Атлетико» вылетел на стадии 1/16 финала от клуба «Культураль Леонеса» (1:2), «Барселону» и «Реал» выбили во вчерашних полуфиналах «Атлетик» (0:1) и «Сосьедад» (3:4) соответственно.

Интересно, что королевский и каталонский клубы вылетели из турнира в один день впервые за 65 лет.

29 мая 1955 года «Реал» был разгромлен в полуфинале «Севильей» (0:5, первый матч — 1:3), а «Барселона» уступила дорогу тому же «Атлетику» (2:2, первая игра — 0:2).

Более того, прервалась серия «блауграны» из шести подряд выходов в финал турнира, с 2014 по 2019 год. Каталонцы за этот период четыре раза выигрывали трофей (с 2015 по 2018 год), потерпев два поражения в финалах.

 
 
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Последний раз такое было в сезоне-2002/2003.
 
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