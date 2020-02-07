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Стали известны суммы призовых за медаль на Олимпиаде

07.02.2020 10:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стали известны суммы призовых за медаль на Олимпиаде
Фото из открытых источников

Белорусские спортсмены, завоевавшие медали на XXXII летних Олимпийских играх и XVI летних Паралимпийских играх 2020 года, XXIV летних Дефлимпийских играх 2021 года, XXIV зимних Олимпийских играх и XIII зимних Паралимпийских играх 2022 года, XX зимних Дефлимпийских играх 2023 года, будут удостоены призов в денежной форме.

Размер призовых на ОИ:

  • за «золото» - 12 тысяч базовых величин, 
  • за «серебро» - 6 тысяч базовых, 
  • за «бронзу» - 4 тысячи базовых. 

Одна базовая на начало 2020 года установлена в размере 27 рублей. Исходя из этой величины призовые за золотую медаль на ОИ составили бы 324 000 рублей. 

Размер призовых за аналогичные награды на Паралимпийских и Дефлимпийских играх составит 4 тысячи, 2,4 тысячи и 1,6 тысячи базовых величин соответственно, сообщили на официальном интернет-портале белорусского лидера. 

Тренерам и иным специалистам, принимавшим участие в спортивной подготовке олимпийцев, выплачиваются вознаграждения в размерах от 20% до 100% от стоимости их призов (в зависимости от степени участия). 

Стали известны суммы призовых за медаль на Олимпиаде
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Установлены размеры денежных призов спортсменам за высокие результаты на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх. Соответствующее распоряжение глава...
 
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