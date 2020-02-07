Стали известны суммы призовых за медаль на Олимпиаде

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские спортсмены, завоевавшие медали на XXXII летних Олимпийских играх и XVI летних Паралимпийских играх 2020 года, XXIV летних Дефлимпийских играх 2021 года, XXIV зимних Олимпийских играх и XIII зимних Паралимпийских играх 2022 года, XX зимних Дефлимпийских играх 2023 года, будут удостоены призов в денежной форме.

Размер призовых на ОИ:

за «золото» - 12 тысяч базовых величин,

за «серебро» - 6 тысяч базовых,

за «бронзу» - 4 тысячи базовых.

Одна базовая на начало 2020 года установлена в размере 27 рублей. Исходя из этой величины призовые за золотую медаль на ОИ составили бы 324 000 рублей.

Размер призовых за аналогичные награды на Паралимпийских и Дефлимпийских играх составит 4 тысячи, 2,4 тысячи и 1,6 тысячи базовых величин соответственно, сообщили на официальном интернет-портале белорусского лидера.