Беспрецедентное по масштабу исследование "Анализ полного генома всех видов рака" (PCAWG) заняло более 10 лет. В работе приняли участие около 1300 генетиков из 37 стран, а ее результаты были опубликованы в четверг сразу в двух десятках научных журналов.





По словам самих ученых, причины возникновения рака можно сравнить с пазлом, состоящим из 100 тысяч кусочков. До сегодняшнего дня мы пытались собрать общую картину, имея на руках лишь каждый сотый фрагмент, и лишь теперь можем взглянуть на нее целиком.





"С помощью собранной информации о происхождении и развитии опухолей мы можем разработать новые способы ранней диагностики рака, более направленные методы терапии - и лечить пациентов с большим успехом", - заявил член координационного комитета PCAWG Линкольн Стайн.





Би-би-си объясняет, в чем суть этой беспрецедентной работы и как она может произвести революции в онкологии. Русская службаобъясняет, в чем суть этой беспрецедентной работы и как она может произвести революции в онкологии.













Рак - это не одно заболевание, возникающее в разных органах, а общее название для двух сотен различных болезней, протекающих по одной и той же схеме. Одна из клеток ткани мутирует - и начинает быстро и бесконтрольно делиться, формируя опухоль.





Поломка происходит на генном уровне, но до сегодняшнего дня, пытаясь понять ее возможные причины, ученые в основном анализировали лишь "полезную ДНК" - ту часть генома, в которой закодированы белки и которая составляет лишь около 2% всей наследственной информации.





Оставшаяся часть генетического кода, известная как "мусорная ДНК", не вызывала особого интереса, поскольку заключенная в ней информация не отвечает за производство белков - строительных материалов клетки - и вообще долгое время считалась рудиментарной (то есть накопившейся в процессе эволюции, но утратившей полезные функции).





Термин "мусорная ДНК" был введен около 50 лет назад и позже признан не вполне корректным, когда обнаружилось, что некоторые фрагменты "бесполезного" генома выполняют другие важнейшие функции для поддержания жизни клетки.





Было решено расшифровать генетическую информацию раковых клеток целиком, чтобы отследить и изменения в некодирующих генах.





В результате ученые обнаружили тысячи генетических мутаций и описали более 80 процессов, ведущих к поломке генетического кода. Одни из них вызваны возрастными изменениями, другие передаются по наследству, третьи могут быть связаны с вредными привычками или диетой.









Одно из главных открытий состоит в том, что один и тот же вид рака могут вызывать абсолютно разные наборы мутаций. В клетках рака легких было обнаружено до 100 тысяч мутировавших генов, а в некоторых образцах детского рака мутации можно было пересчитать по пальцам.





"Самое удивительное открытие - это то, насколько сильно раковый геном одного пациента отличается от генома раковых клеток другого", - заявил член координационного комитета PCAWG Питер Кэмпбелл.





Однако были выявлены и неожиданные совпадения - например, одна и та же драйверная мутация может привести к развитию рака груди у женщин или рака простаты у мужчин. А значит, методы лечения, разработанные для рака груди могут оказаться эффективными и в лечении рака простаты.





Некоторые сделанные открытия дают возможность значительно более ранней диагностики заболевания - в частности, выяснилось, что некоторые виды рака начинают формироваться на генетическом уровне задолго до развития опухоли, иногда за несколько лет или даже десятилетий.





"Это показывает, что у нас есть намного больше возможностей раннего вмешательства [в ситуацию], чем мы думали раньше", - уверяет Кэмпбелл.





Кроме того, составленный по итогам исследования каталог мутаций поможет избежать постановки неверного диагноза, что иногда случается из-за совпадения симптомов разных видов заболевания.





Однако в 5% образцов раковых клеток вообще не было выявлено драйверных мутаций - а это значит, что точное место критической поломки генетического кода еще предстоит установить.





"Если мы поймем, что происходит с нашими здоровыми органами по мере старения, что заставляет мутации накапливаться, почему некоторые клоны бесконечно размножаются, а некоторые угасают, как на этот баланс влияет образ жизни - тогда мы сможем придумать способы раннего вмешательства, чтобы предотвратить или замедлить развитие неизлечимых видов рака", - заключает профессор Кэмпбелл.