Опубликовано обновленное расписание болезней для призывников









Инструкцией, утверждаемой министерствами, определены требования, которые предъявляются к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью.





В соответствии с ними проводится медицинское освидетельствование при приписке к призывным участкам и призыве на службу, а также при поступлении в военные учреждения образования и в ряде иных случаев.





Основная часть инструкции - так называемое расписание болезней, в котором приводится перечень заболеваний и то, к каким категориям годности относятся имеющие их призывники.





Например, негодным в мирное время признают призывника с часто рецидивирующей язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, III–IV степени плоскостопия с выраженным болевым синдромом, сколиозом II степени с углом искривления 18 и более градусов, а также многими другими заболеваниями.





ссылке . Всего расписание болезней содержит десятки разных заболеваний и патологических состояний, которые отсортированы в зависимости от степени годности к разным формам воинской службы. Полностью ознакомиться с документом можно по









Новая редакция Инструкции об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью вступила в силу сразу после официального опубликования, то есть к началу весеннего призыва.