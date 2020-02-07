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В Осиповичах пройдет «Прямая телефонная линия» по вопросам газоснабжения

07.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

11 февраля 2020 года с 14.00 до 15.00 пройдет «Прямая телефонная линия» с начальником Осиповичского РГС филиала ПУ «Бобруйскгаз» РУП «Могилевоблгаз» Файденом Борисом Борисовичем.

Тел. 56-8-29 —  по вопросам газоснабжения Осиповичского района.

 
 
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11 февраля 2020 года с 14.00 до 15.00 пройдет «Прямая телефонная линия» с начальником Осиповичского РГС филиала ПУ «Бобруйскгаз» РУП «Могилевоблгаз» Файденом Борисом...
 
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