«Прием граждан и прямые телефонные линии»

Источник материала: Кировец





12 февраля 2020 года начальник Могилевской областной инспекции Госстандарта Василий Егорович ЗАЙЦЕВ проведет «прямую телефонную линию».

В указанный день с 9.00 до 11.00 по телефону 8(0222) 72-­67-­68 можно обратиться по вопросам государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации.

* * *

11 февраля 2020 года начальник Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Станиславович АЛИФИРОВЕЦ в «Кировской РОС» РГОО «БООР» проведет прием граждан с 12.00 до 13.00 с одновременным проведением «прямой телефонной линии» по телефону 8(02237) 78­-8-­21.

Предварительная запись на прием по телефону 8(0225) 72­-62-­32.