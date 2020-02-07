Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси уточнены требования к состоянию здоровья призывников и военнослужащих, сообщили в министерстве обороны республики.

Соответствующее совместное постановление Минобороны и Минздрава размещено на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

В оборонном ведомстве отметили, что документ принят с целью уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу, по ряду заболеваний. В частности, речь идет о заболеваниях опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма, а также о расстройствах питания и нарушении обмена веществ.

Кроме того, продолжили в министерстве, документом скорректированы требования к состоянию здоровья по отдельным военно-учетным специальностям.

В министерстве отмечают, что кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу нет.