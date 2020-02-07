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Афиша мероприятий на 8-9 февраля в Каменецком районе

07.02.2020 11:20 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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8 февраля (суббота)

Видомлянский СДК – час информации «Курение – похититель воли», начало в 19.00; детская дискотека, начало в 19.00;

Каменюкский СЦРиК – дискотека, начало в 22.00;

Пограничный СДК – игровая программа «Подари улыбку другу», начало в 14.00;

Речицкий СДК – детская игровая программа «Путешествие в страну добра», начало в 17.00;

Ставский СДК – детская игровая программа «По дорогам сказок», начало в 13.00; дискотека, начало в 21.00;

Турнянский СДК – игровая программа «Безопасный огонек», начало в 18.00;

Ходосовский СДК – дискотека, начало в 21.00;

9 февраля (воскресенье)

Каролинский СЦКиД – час интересной информации «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся», начало в 17.00;

Новицковичский СДК – игровая программа «Февральские забавы», начало в 13.00;

Пелищенский СЦКиД – познавательная программа «Безопасность в каждый дом», начало в 17.00;

Пограничный СДК – танцевально-развлекательная программа «Смех и шутки на каждую минутку», начало в 14.00;

Подбельский СК – игровая программа «Сказочная игра», начало в 15.00.

 
 
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8 февраля (суббота) Видомлянский СДК – час информации «Курение – похититель воли», начало в 19.00; Сообщение Афиша мероприятий на 8-9 февраля в Каменецком районе...
 
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