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Афиша мероприятий на 8-9 февраля в Каменецком районе
07.02.2020 11:20 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
8 февраля (суббота)
Видомлянский СДК – час информации «Курение – похититель воли», начало в 19.00; детская дискотека, начало в 19.00;
Каменюкский СЦРиК – дискотека, начало в 22.00;
Пограничный СДК – игровая программа «Подари улыбку другу», начало в 14.00;
Речицкий СДК – детская игровая программа «Путешествие в страну добра», начало в 17.00;
Ставский СДК – детская игровая программа «По дорогам сказок», начало в 13.00; дискотека, начало в 21.00;
Турнянский СДК – игровая программа «Безопасный огонек», начало в 18.00;
Ходосовский СДК – дискотека, начало в 21.00;
9 февраля (воскресенье)
Каролинский СЦКиД – час интересной информации «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся», начало в 17.00;
Новицковичский СДК – игровая программа «Февральские забавы», начало в 13.00;
Пелищенский СЦКиД – познавательная программа «Безопасность в каждый дом», начало в 17.00;
Пограничный СДК – танцевально-развлекательная программа «Смех и шутки на каждую минутку», начало в 14.00;
Подбельский СК – игровая программа «Сказочная игра», начало в 15.00.
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8 февраля (суббота) Видомлянский СДК – час информации «Курение – похититель воли», начало в 19.00; Сообщение Афиша мероприятий на 8-9 февраля в Каменецком районе...
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