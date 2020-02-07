В первом месяце 2020 года средняя температура по республике составила +1,1°C – это выше климатической нормы на 5,5°C. Впервые за всю историю метеонаблюдений синоптики наблюдали такой январь.
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Январь 2020-го – самый теплый за всю историю метеонаблюдений в Беларуси
07.02.2020 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
В первом месяце 2020 года средняя температура по республике составила +1,1°C – это выше климатической нормы на 5,5°C. Впервые за всю историю метеонаблюдений синоптики наблюдали такой январь.
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В первом месяце 2020 года средняя температура по республике составила +1,1°C – это выше климатической нормы на 5,5°C. Впервые за всю историю...
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