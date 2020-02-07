«Вокализ» и учащиеся Ивьевской ДШИ стали лауреатами Международного интернет-конкурса искусств и творчества "Рождественская звезда»

Источник материала: Ивьевский край

Учащиеся Ивьевской детской школы искусств, а также народный квартет «Вокализ» стали лауреатами Международного интернет-конкурса искусств и творчества "Рождественская звезда».

В номинации «инструментальное исполнительство, народные инструменты (соло)» дипломом лауреата II степени награжден Денис Милошевич (класс гитары), учитель Алла Яхьевна Рудяк.

В номинации «инструментальное исполнительство, народные инструменты (дуэты)» дипломом лауреата II степени награждены Дарья Жамойта и Максим Нарон (класс аккордеона), учитель Татьяна Николаевна Яковец.

В номинации «вокальное мастерство, эстрадный вокал, ансамбль, профессионалы» дипломом лауреата I степени награжден народный квартет «Вокализ» (руководитель Т. Яковец).







