







Греция намерена открыть для дайверов подводные объекты, затонувшие в ее водах с середины XIX века, сообщает " Вестник АТОР". Благодаря этому дайверы смогут погрузиться на судно, которое называют «братом» легендарного «Титаника».





Греция стремится увеличить доходы от туризма и ищет альтернативы комбинации «солнце-море-песок». Одной из них может стать развитие дайвинга, включая такое его интереснейшее направление, как погружения на затонувшие во время катастроф морские суда, подводные лодки и самолеты.





Министерство туризма Греции в течение месяца внесет в парламент страны законопроект, который разрешит посещение подобных объектов, ушедших на морские глубины в период с 1860 по 1970 годы.





По замыслу греческих властей, на месте затонувших объектов будут созданы дайв-парки, посещать которые туристы будут под контролем инструкторов. В настоящее время погружения на места кораблекрушений возрастом старше 50 лет в Греции запрещены.









«БРИТАНИК», НЕМЕЦКИЙ САМОЛЕТ И БРИТАНСКАЯ ПОДЛОДКА

В территориальных водах Греции находится большое количество судов, затонувших во время Первой и Второй мировых войн. Самым известным из них является «Британик», третье и последнее судно серии суперлайнеров компании «Уайт Стар Лайн».





«Британик» называют «младшим братом» «Олимпика» и «Титаника». Изначально судно, заложенное 30 ноября 1911 года, хотели назвать «Гигантик», но после гибели «Титаника» было решено выбрать ему более скромное и в то же время патриотичное имя «Британик». Судно спустили на воду в феврале 1914 года.





По оценке экспертов, не отличаясь от своих старших братьев внешне, по комфорту для пассажиров «Британик» был лучшим из серии. На нем появилась еще одна парикмахерская, детская игровая комната, гимнастический зал для пассажиров второго класса, четвертый лифт, а также пневматическая почта, связывавшая радиорубку и мостик.





Однако пассажиры не успели оценить достоинства нового лайнера. Когда началась Первая мировая война, его переоборудовали в судно-госпиталь, и уже в таком качестве лайнер вышел в свое первое плавание в конце 1915 года. 12 ноября 1916 года «Британик» подорвался на мине в проливе Кеа, недалеко от Греции. Несмотря на то, что лайнер затонул всего за 55 минут, большинство людей, находившихся на борту, удалось спасти.









Наряду с британским лайнером, в случае принятия закона о дайвинге, любителям подводных путешествий также откроются для исследования останки немецкого транспортного самолета Ju-52, потерпевшего крушение у побережья Пароса в 1943 году, а также британской подводной лодки HMS Perseus, которая подорвалась на мине в 1941 году.