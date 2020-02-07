В Могилеве подростки представились милиционерами и обокрали мужчину

Источник материала: Аргументы и факты

Молодые люди позвонили в дверь мужчины, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили хозяину квартиры, что ему необходимо с ними сотрудничать.

Ошарашенные этим заявлением, могилевчанин и его мать накормили непрошенных гостей, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Затем молодые люди забрали с собой чужое имущество и ушли, аргументировав свой поступок служебной необходимостью. Добычей лжемилиционеров стали мобильный телефон и кроссовки общей стоимостью 225 рублей.