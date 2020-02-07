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В Могилеве подростки представились милиционерами и обокрали мужчину

07.02.2020 11:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Могилеве подростки представились милиционерами и обокрали мужчину
Фото из открытых источников

Молодые люди позвонили в дверь мужчины, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили хозяину квартиры, что ему необходимо с ними сотрудничать.

Ошарашенные этим заявлением, могилевчанин и его мать накормили непрошенных гостей, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Затем молодые люди забрали с собой чужое имущество и ушли, аргументировав свой поступок служебной необходимостью. Добычей лжемилиционеров стали мобильный телефон и кроссовки общей стоимостью 225 рублей.

Нарушителей уже поймали. Ими оказались 16-летний учащийся, ранее уже судимый за кражу, и его 17-летний приятель. Оба состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. 

В Могилеве подростки представились милиционерами и обокрали мужчину
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В милицию обратился 31-летний могилевчанин, который недавно освободился из места лишения свободы.
 
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