В Могилеве подростки представились милиционерами и обокрали мужчину

Молодые люди позвонили в дверь мужчины, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили хозяину квартиры, что ему необходимо с ними сотрудничать.
Ошарашенные этим заявлением, могилевчанин и его мать накормили непрошенных гостей, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Затем молодые люди забрали с собой чужое имущество и ушли, аргументировав свой поступок служебной необходимостью. Добычей лжемилиционеров стали мобильный телефон и кроссовки общей стоимостью 225 рублей.
Нарушителей уже поймали. Ими оказались 16-летний учащийся, ранее уже судимый за кражу, и его 17-летний приятель. Оба состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.