|
«Ни на копейку не может быть меньше». Кочанова - про зарплаты бюджетников по новым расчетам
Источник материала: Tut.by
Январская зарплата бюджетников, которую рассчитывают по новым правилам, не может быть меньше, чем составляла до нововведения. Об этом
Отвечая на вопросы журналистов, Председатель Совета Республики прокомментировала новую систему расчета зарплаты бюджетникам, которая вступила в действие с 1 января.
«Речь шла об упрощении системы расчетов. Президентом поставлена задача — проследить за ситуацией. Зарплата ни в коей мере, ни на копейку не может быть меньше. Если такие случаи возникнут, мы будем персонально конкретно разбираться. Возьмем это на контроль и, если где-то это произойдет, то будет моментально устранено», — подчеркнула она.
Напомним, бюджетники в феврале получат январские зарплаты, которые будут рассчитаны по новым правилам. Для бюджетников с 1 января
Однако в четырех гродненских школах неправильно
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Январская зарплата бюджетников, которую рассчитывают по новым правилам, не может быть меньше, чем составляла до нововведения. Об этом рассказала председатель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)