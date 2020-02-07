«Ни на копейку не может быть меньше». Кочанова - про зарплаты бюджетников по новым расчетам

Источник материала: Tut.by

Январская зарплата бюджетников, которую рассчитывают по новым правилам, не может быть меньше, чем составляла до нововведения. Об этом рассказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с педагогическими работниками из Минска. Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил , что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отвечая на вопросы журналистов, Председатель Совета Республики прокомментировала новую систему расчета зарплаты бюджетникам, которая вступила в действие с 1 января.

«Речь шла об упрощении системы расчетов. Президентом поставлена задача — проследить за ситуацией. Зарплата ни в коей мере, ни на копейку не может быть меньше. Если такие случаи возникнут, мы будем персонально конкретно разбираться. Возьмем это на контроль и, если где-то это произойдет, то будет моментально устранено», — подчеркнула она.

Напомним, бюджетники в феврале получат январские зарплаты, которые будут рассчитаны по новым правилам. Для бюджетников с 1 января ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Власти ранее неоднократно поясняли , что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премии.

Однако в четырех гродненских школах неправильно рассчитали зарплаты по новой схеме.