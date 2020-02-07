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Volkswagen Multivan «подзарядился» в бюро Star Performance

07.02.2020 11:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тюнинг-ателье Star Performance представило программу повышения мощности двухлитрового бензинового мотора на Volkswagen Multivan.


Напомним, что в прошлом году Volkswagen показал обновленную модель серии T6.1, с недавнего времени доступную и на белорусском рынке с безальтернативным турбодизелем 2.0 TDI. Но в Star Performance доработке подвергся дореформенный вариант минивэна поколения T6, оснащенный бензиновым турбомотором 2.0 TSI.


За счет модернизированного турбонагнетателя, новых компонентов выпускной системы и нового блока контроля двигателя отдачу «четверки» удалось поднять с 204 лошадиных сил до 306 сил, крутящий момент подрос с 350 Нм до 450 Нм. Также в бюро говорят об оптимизированном времени переключения передач 7-ступенчатого «робота» DSG с двумя сцеплениями.


Также минивэн получил комплект винтовой подвески KW Variant 3 и новые 20-дюймовые колесные диски (с шинами размерности 255/35), скрывающие окрашенные в красный цвет тормозные суппорты. Вносить какие-либо значимые корректировки во внешность однообъемника в Star Performance не стали — кузов приукрасили черными наклейками и хромированными шильдиками Bulli под корпусами наружных зеркал.


Стоимость пакета доработок для Multivan не называется.

 
 
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Тюнинг-ателье Star Performance представило программу повышения мощности двухлитрового бензинового мотора на Volkswagen Multivan.
 
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